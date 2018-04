Moyá vence na estréia no US Open O tenista espanhol Carlos Moyá teve mais dificuldade do que esperava, mas venceu em sua estréia no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 3, Moyá venceu o norte-americano Brian Baker por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (6-8), 6/4, 6/4 e 6-2. O checo Jiri Novak também avançou ao derrotar o seu compatriota Radek Stepanek em três sets (7/5, 6/1 e 6/3). O cipriota Marcos Baghdatis, por sua vez, derrotou o francês Olivier Mutis por 3 a 1. As parciais foram de 2/6, 6/2, 6/1 e 7/5. Na abertura da rodada, o principal favorito ao título, o suíço Roger Federer, venceu sem problemas o espanhol Albert Costa (7/5, 6/2 e 6/4).