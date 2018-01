Moyá vence Zabaleta e Espanha faz 2 a 0 A Espanha está muito perto da vaga na final da Copa Davis, depois do primeiro dia de disputa do duelo com a Argentina, em Málaga. Os tenistas espanhóis venceram os dois jogos de simples e fizeram 2 a 0. Agora, com uma vitória na partida de duplas, neste sábado, já fecham o confronto. No primeiro jogo desta sexta-feira, Juan Carlos Ferrero ganhou de Gastón Gaudio por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/0 e 6/0. Depois, Carlos Moyá entrou em quadra e marcou o segundo ponto dos espanhóis, ao fazer 5/7, 2/6, 6/2, 6/0, 6/1 sobre o argentino Mariano Zabaleta. Nas duplas, neste sábado, está previsto o confronto entre os espanhóis Alex Corretja e Albert Costa contra os argentinos Agustín Calleri e Lucas Arnold. Mas as duas equipes podem alterar os jogadores até uma hora antes da partida.