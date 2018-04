Mudanças de treinadores viram rotina na elite do tênis mundial

SÃO PAULO – Se a frequência não era tão alta tempos atrás, a dança das cadeiras de técnicos no esporte da bolinha amarela aumentou consideravelmente o volume nos últimos meses. Apenas no circuito masculino metade do Top 10 trocou o treinador recentemente, entre eles o maior campeão de Grand Slams da história, Roger Federer. Mas poucos resultados são visíveis, principalmente pelo baixo número de torneios disputados.

Após a longa parceria ao lado de Paul Annacone, por três anos e meio, o suíço trocou seu treinador. O sueco Stefan Edberg, campeão de seis Grand Slams, foi o escolhido por dez semanas, após um período de testes, para se juntar a Federer. Se o tempo não foi suficiente para testar novas táticas, ao menos a postura do suíço na quadra se tornou ainda mais agressiva e rendeu um vice-campeonato em Brisbane e uma semifinal na Austrália, após eliminar Andy Murray e Jo-Wilfried Tsonga.

O sérvio Novak Djokovic ampliou a equipe, anunciou o alemão Boris Becker como novo treinador, mas manteve o atual Marian Vajda visando o retorno ao topo do ranking mundial e conquista do pentacampeonato na Oceania, mas acabou eliminado precocemente, para o campeão Stanislas Wawrinka, ainda nas quartas. Já o espanhol David Ferrer rompeu com Javier Piles, após 15 anos, e anunciou José Altur. Sharapova não teve igual paciência e precisou de apenas um dia para demitir o respeitado estadunidense Jimmy Connors, em agosto.

O principal tenista do Brasil de simples, Thomaz Bellucci, trocou o treinador após a acentuada queda que teve no ranking que culminou em sua saída do Top 100 em quase quatro anos. O escolhido foi o espanhol Francisco Clavet e ao menos, na quadra, os resultados estão aparecendo. Nos últimos 14 jogos, o brasileiro venceu 12 partidas e teve uma desistência por lesão. E a última derrota foi vendida cara, para o francês Jo-Wilfried Tsonga. A mudança tem sido benéfica e pode consolidar, nas próximas atualizações, o retorno do tenista ao Top 100.

O brasileiro que retomou o primeiro lugar do país no ranking da ATP, após a atualização semanal, aprovou os trabalhos com Francisco Clavet e espera conseguir grandes resultados nos próximos torneios. “Fizemos um bom torneio na Austrália e vou jogar a Gira Sul-Americana, onde posso disputar torneios no saibro meu piso favorito. Ainda estamos no início, mas com boa sintonia e confiança para os próximos eventos na América do Sul e Brasil”, afirmou o tenista número 1 do país que disputará o Rio Open e o Brasil Open, em fevereiro.