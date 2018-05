Muguruza desperdiça match points, leva virada e é eliminada em Roma

A espanhola Garbiñe Muguruza protagonizou nesta quarta-feira a maior zebra do Torneio de Roma até agora. A número três do mundo, acostumada a boas exibições no saibro, oscilou no terceiro set contra a australiana Daria Gavrilova, desperdiçou dois match points e levou a virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (8/6).

Um dos melhores duelos da competição, a batalha entre Muguruza e Gavrilova teve 3h08min de duração e foi encerrada somente às 2 horas da madrugada de quinta no horário local, na capital italiana. O suado triunfo levou a 24ª colocada do ranking às oitavas de final, quando enfrentará a russa Maria Sharapova.

No saibro de Roma, a tenista da Austrália tenta repetir a boa campanha exibida em 2015, quando foi até as semifinais. No ano passado, ela parou nas quartas. Muguruza, por sua vez, vinha de duas semifinais consecutivas na competição italiana.

O jogo desta quarta foi marcado pelo equilíbrio desde o início. Somente o set inicial teve mais de uma hora de duração. Muguruza foi ligeiramente melhor graças às bolas vencedoras que disparava do fundo de quadra. Mas cometia muitos erros, o que favorecia o crescimento da rival.

Na segunda parcial, Gavrilova passou a reagir com mais força. Para tanto, salvou oito break points e faturou duas quebras sobre o rival. No entanto, a australiana foi surpreendida no início com a intensidade da espanhola, que voltou a imprimir forte ritmo ao jogo.

Muguruza faturou duas quebras de saque em sequência e abriu 4/0 no placar. Parecia que o jogo estava decidido. Mas Gavrilova obteve a reação. Empatou em 5/5 e, no tie-break, decretou a dura virada sobre a atual campeão de Wimbledon.