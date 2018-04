Muguruza oscila no saque, salva match points, mas vai às quartas em Cincinnati

Garbiñe Muguruza flertou com a "zebra" nesta quinta-feira no Torneio de Cincinnati. Oscilando no serviço, a campeã de Wimbledon precisou salvar três match points e buscar a virada no tie-break do terceiro set para superar a local Madison Keys por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/3), na competição norte-americana.

A vitória garantiu Muguruza nas quartas de final e lhe rendeu ainda a vingança pela derrota para a rival no Torneio de Stanford, no começo do mês. Atual número seis do mundo, a espanhola vai retornar ao Top 5 com os pontos já somados em Cincinnati. Poderá subir até o quarto lugar, a depender do resultados das adversárias.

Mas para retornar ao Top 5, Muguruza precisou mostrar serviço nesta quinta. Após vencer o set inicial, ela caiu de rendimento na segunda parcial e viu Keys caminhar para a virada no terceiro set. Contando com todo o apoio da torcida americana, a local chegou a sacar para o jogo, com direito a três match points.

Porém, desperdiçou todas as chances e viu Muguruza quebrar seu saque. No tie-break, a espanhola ganhou confiança e aproveitou o momento favorável para sacramentar a vitória após 2h18min. A partida chegou a ficar paralisada por cerca de duas horas, quando o duelo estava empatado por 2/2 no terceiro set, em razão da chuva.

A espanhola buscou a vitória mesmo estando em um dia pouco inspirado no serviço. Ela não registrou nenhum ace e cometeu oito duplas faltas. Muguruza converteu apenas 69% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Nas quartas de final, a campeã de Wimbledon vai enfrentar a experiente russa Svetlana Kuznetsova.

Ainda nesta quinta, após a paralisação pela chuva, a britânica Johanna Konta bateu a eslovaca Dominika Cibulkova por 6/3 e 6/4. Konta vai encarar a romena Simona Halep, atual número dois do mundo, nas quartas.