Muguruza sobe para 3º lugar com título e Bia Haddad se torna número 71 do mundo

A conquista do título do Torneio de Cincinnati no último fim de semana levou Garbiñe Muguruza a dar um salto no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. A espanhola ganhou três postos e ascendeu para a terceira colocação, com 5.860 pontos.

Muguruza foi campeã do evento de nível Premier 5 com uma campanha de peso, que incluiu vitórias sobre as duas primeiras colocadas do ranking da WTA. Nas semifinais, ela superou a checa Karolina Pliskova, a líder da lista, com 6.390 pontos. E na decisão derrotou a romena Simona Halep, a segunda colocada, com 6.385, que assumiria a liderança da lista caso conquistasse o título em Cincinnati.

Campeã de Wimbledon, Muguruza pode assumir a liderança do ranking após a disputa do US Open. De qualquer forma, a conquista no fim de semana em Ohio já a colocou na ponta da lista da WTA que leva em consideração apenas os resultados da atual temporada.

A ucraniana Elina Svitolina, que parou na terceira rodada em Cincinnati, está em quarto lugar e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que perdeu nas quartas de final para Pliskova, segue em quinto lugar. Já a alemã Angelique Kerber, que caiu na segunda rodada, despencou três postos, para a sexta posição do ranking.

Ambas eliminadas nas quartas de final em Cincinnati, a britânica Johanna Konta e a russa Svetlana Kuznetsova estão logo atrás, em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. A norte-americana Venus Williams, batida na segunda rodada, e a polonesa Agnieszka Radwanska, batida na primeira rodada, completam o Top 10.

Já Beatriz Haddad Maia alcançou a sua melhor posição no ranking da WTA. A brasileira "furou" o qualifying do Torneio de Cincinnati e parou na segunda rodada, fase em que perdeu para Muguruza, tendo ascendido nove posições, para o 71º lugar, com 823 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.390 pontos

2.º - Simona Halep (ROM), 6.385

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.860

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.650

5.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.350

6.º - Angelique Kerber (ALE), 5.146

7.º - Johanna Konta (GBR), 4.750

8.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.410

9.º - Venus Williams (EUA), 4.216

10.º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.855

11.º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.580

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.436

13.º - Petra Kvitova (RCH), 3.250

14.º - Kristina Mladenovic (FRA), 3.155

15.º - Serena Williams (EUA), 2.810

16.º - Madison Keys (EUA), 2.343

17.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.315

18.º - Elena Vesnina (RUS), 2.185

19.º - Caroline Garcia (FRA), 2.135

20.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.025

71.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 823