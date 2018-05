Muguruza sofre, mas vence croata e vai às oitavas em Madri

Em busca do seu primeiro título diante de sua torcida, a espanhola Garbiñe Muguruza precisou emplacar uma virada sobre a croata Donna Vekic, nesta terça-feira, para seguir viva no Torneio de Madri, na Espanha. A número três do mundo foi exigida durante duas horas de partida pela 50ª do ranking antes de fechar o jogo com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1.

+ De volta ao saibro, Del Potro estreia com vitória no Masters de Madri

O triunfo levou a favorita da casa às oitavas de final da competição, de nível Premier. Sua próxima adversária será a russa Darya Kasatkina, 14ª cabeça de chave. Ela avançou na chave nesta terça ao derrotar a romena Sorana Cirstea por 6/3 e 6/1. Se confirmar o favoritismo no próximo jogo, Muguruza poderá cruzar com a checa Petra Kvitova nas quartas.

Depois de cair na estreia em Stuttgart, em seu primeiro torneio de saibro na temporada, Muguruza tenta emplacar em Madri uma boa sequência de jogos, que sirva como preparação para Roland Garros, no fim do mês.

E, diante de sua torcida, ela venceu com facilidade na estreia. Mas nesta terça teve dificuldades em quadra, principalmente no set inicial, quando sofreu três quebras de serviço.

No segundo set, a tenista da casa evoluiu, embora ainda exibisse limitações em quadra. Foi só na terceira parcial que a favorita deslanchou na partida. Com rapidez, fechou o set cedendo apenas um game à rival.

Enquanto Muguruza confirmava o favoritismo, a ucraniana Elina Svitolina se despedida de forma precoce de Madri. A número quatro do mundo caiu diante da local Carla Suárez Navarro, especialista em saibro, pelo placar de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4.

Atual número 1 do mundo, a romena Simona Halep jogou e venceu mais cedo. No fim da rodada, conheceu sua futura rival. Será a checa Kristyna Pliskova, irmã de Karolina, ex-número 1 do mundo. Kristyna avançou ao superar a local Sara Sorribes por 7/5 e 6/2.

Ainda nesta terça, a estoniana Anett Kontaveit eliminou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/2, 4/6 e 6/2. Kontaveit será a próxima oponente de Petra Kvitova.