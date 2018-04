Muguruza vence americana e vai às quartas de final em Monterrey

Grande favorita ao título do Torneio de Monterrey, a espanhola Garbiñe Muguruza venceu mais uma nesta quinta-feira e avançou às quartas de final na competição disputada sobre quadra dura, no México. A atual número três do mundo superou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

+ Favorita, tenista francesa é eliminada no Torneio de Charleston

+ Monteiro e Clezar projetam jogos difíceis contra colombianos na Davis

+ Stephens entra no Top 10 do ranking da WTA após conquistar título em Miami

Dominante ao longo de toda a partida, Muguruza salvou quatro break points e não perdeu o saque no primeiro set. No segundo, chegou a sofrer uma quebra da 89ª do ranking, mas não teve a vitória ameaçada porque faturou duas quebras, sendo quatro delas ao longo do jogo, finalizado após 1h23min.

Nas quartas de final, a cabeça de chave número 1 vai enfrentar a australiana Ajla Tomljanovic, atual 96ª da lista da WTA. A tenista da Austrália venceu nesta quinta a russa Anna Blinkova por 2 a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/2.

Pela mesma rodada, a porto-riquenha Monica Puig derrotou a suíça Stefanie Voegele e também se garantiu nas quartas. A atual campeã olímpica, 68ª do mundo, bateu a 124ª por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na sequência, ela vai duelar com a húngara Timea Babos.

Ainda nesta quinta-feira, avançaram às quartas de final em Monterrey a eslovaca Magdalena Rybarikova, a norte-americana Sachia Vickery e a romena Ana Bogdan.