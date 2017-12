Mundo da moda não tira o foco de Guga Gustavo Kuerten entrou no mundo da moda. Ele lançou nesta quarta-feira sua grife de roupas, ?Guga Kuerten?, e uma loja própria em Florianópolis. Mas o investimento fora das quadras não irá afetar seu desempenho como tenista, garantiu o tricampeão de Roland Garros, ansioso para voltar a vencer em 2006. "O ano que vem vai ser mesmo decisivo. Dependendo dos resultados, posso continuar jogando por mais três anos no mínimo", afirmou Guga, em uma concorrida entrevista coletiva nesta quarta-feira, na lançamento da grife e da loja, em Florianópolis. "Nos últimos treinos, senti que ainda tenho a mesma potência em meus golpes, mas preciso ainda melhorar a resitência." Segundo Guga, a sua atuação no US Open, quando foi eliminado na segunda rodada, lhe deu motivação para treinar com mais intensidade para a temporada 2006. "Fiquei animado com o que consegui em Nova York e acho que posso jogar de igual para igual com os melhores", disse o tenista brasileiro, que já foi número 1 do mundo e hoje ocupa apenas o 293º lugar no ranking da ATP. Assim, Guga volta ao circuito profissional no dia 30 de janeiro, no Torneio de Viña del Mar, no Chile - sua última partida oficial foi no final de setembro, pela Copa Davis. Antes, porém, vai participar de uma exibição na próxima semana, na praia de Copacabana, no Rio, e também joga uma competição em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 15 e 18 de dezembro. Mas, enquanto não mostra sua atual forma dentro das quadras, ele diversifica seus negócios. A marca Guga Kuerten é voltada para tenistas, surfistas e esportistas em geral, mas também tem uma linha mais sofisticada. O investimento inicial é de cerca de US$ 2,2 milhões. E, dependendo do sucesso, há previsão de abrir mais duas lojas no Rio e em São Paulo, além de tentar o mercado internacional.