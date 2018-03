Munique terá Federer x Nieminen na final Cabeça-de-chave número 1, o suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e irá disputar a final do Torneio de Munique, na Alemanha, que distribui US$ 480 mil em prêmios. O seu adversário será o finlandês Jarkko Nieminen. Na semifinal deste sábado, Federer ganhou fácil do austríaco Stefan Koubek por 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Já Nieminen foi beneficiado pelo abondono do russo Yevgeny Kafelnikov, que sentiu uma contusão durante o jogo.