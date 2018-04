Murray admite que não conseguiu jogar como Federer A derrota para Roger Federer na final do Aberto da Austrália manteve o jejum de 74 anos do tênis britânico em Grand Slams e fez Andy Murray chorar. Com a voz embargada, o tenista escocês lamentou, ao receber o troféu de vice-campeão, não ter conseguido jogar no mesmo nível do tenista suíço.