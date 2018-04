Murray arrasa francês e avança à semifinal na Austrália

Antes de cair diante de Murray, Chardy protagonizou a primeira grande surpresa desta edição do torneio masculino de simples do Grand Slam australiano ao eliminar na terceira rodada o argentino Juan Martín del Potro, o sexto cabeça de chave da competição. Em seguida, o atual 36.º colocado do ranking mundial despachou o italiano Andreas Seppi, o 21.º pré-classificado, para ir às quartas de final.

Nesta quarta, entretanto, Chardy encontrou em seu caminho um rival cheio de confiança, de alta categoria e muito sólido em quadra. O britânico chegou a ter o saque quebrado em duas de cinco break points cedidos ao rival, mas aproveitou oito de 11 chances de quebrar o serviço do adversário e ganhou 80% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque. O tenista número 3 do mundo ainda contabilizou sete aces, ganhou 17 dos 20 pontos que travou quando subiu até a rede e somou 32 winners.

Embora fosse um azarão nesta quarta, Chardy havia surpreendido Murray no último duelo entre os dois, no Masters 1.000 de Cincinnati do ano passado, quando venceu por duplo 6/4. O escocês, porém, levou a melhor nos quatro confrontos anteriores e agora contabiliza uma vantagem de cinco vitórias e uma derrota no retrospecto diante do francês.

Após superar Chardy com facilidade, Murray admitiu que este foi o seu melhor jogo neste Aberto da Austrália, embora tenha vencido todas as suas partidas de forma tranquila até alcançar esta semifinal. "Não perdi nenhum set até aqui. Assim posso estar muito bem e as minhas expectativas são muito boas", reconheceu.

Finalista do Aberto da Austrália em 2010 e 2011, Murray busca em Melbourne o seu segundo título de Grand Slam, depois de ter sido campeão do US Open no ano passado, quando também fez história com a medalha de ouro olímpica nos Jogos de Londres.