Murray assume quarto lugar no ranking da ATP

O argentino Juan Martín del Potro conseguiu permanecer por apenas uma semana na quarta colocação do ranking da ATP. A lista divulgada pela entidade nesta segunda-feira mostrou o britânico Andy Murray reassumindo a posição, que havia perdido para o sul-americano na semana passada, com 6.780 pontos. Del Potro caiu para o quinto lugar, com 6.580.

O ranking da ATP segue sendo liderada pelo suíço Roger Federer, com 10.550 pontos. Ele é seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 9.310, e pelo sérvio Novak Djokovic, com 8.310. Mas a posição dos três pode ser alterada após o Aberto da Austrália.

O russo Nikolay Davydenko vem logo atrás de Del Potro, e é perseguido pelo norte-americano Andy Roddick, pelo sueco Robin Soderling, pelo espanhol Fernando Verdasco e pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, que completam o top 10.

O brasileiro Thomaz Bellucci caiu uma posição no ranking da ATP e agora está em 35.º lugar, com 1.086 pontos. O tenista paulista conta com uma boa campanha no Aberto da Austrália para ficar entre os 30 melhores do mundo pela primeira vez na carreira. Marcos Daniel segue sendo o outro brasileiro no top 100. Nesta semana, ele subiu duas colocações e está em 88.º lugar.

Ranking da ATP, 18/1:

1) Roger Federer (SUI), 10.550 pontos

2) Rafael Nadal (ESP), 9.310

3) Novak Djokovic (SER), 8.310

4) Andy Murray (GBR), 6.780

5) Juan Martin del Potro (ARG), 6.580

6) Nikolay Davydenko (RUS), 4.930

7) Andy Roddick (EUA), 4.510

8) Robin Soderling (SUE), 3.410

9) Fernando Verdasco (ESP), 3.300

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.875

11) Fernando Gonzalez (CHI), 2.870

12) Gael Monfils (FRA), 2.610

13) Radek Stepanek (RCH), 2.525

14) Marin Cilic (CRO), 2.430

15) Gilles Simon (FRA), 2.275

16) Tommy Robredo (ESP), 2.175

17) Tommy Haas (ALE), 1.855

18) David Ferrer (ESP), 1.825

19) Stanislas Wawrinka (SUI), 1.765

20) Mikhail Youzhny (RUS), 1.690

35) Thomaz Bellucci (BRA), 1.086

88) Marcos Daniel (BRA), 565