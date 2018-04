Murray atropela na estreia no Aberto da Austrália

O britânico Andy Murray avançou com facilidade na sua estreia no Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, ele derrotou o sul-africano Kevin Anderson, que veio do qualifying, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/2, em apenas 1 hora e 36 minutos.

Murray deixou a partida com 50 winners, apenas 19 erros não-forçados e nove aces. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Marc Gicquel e o italiano Simone Bolelli.

O argentino Juan Martin Del Potro perdeu um set, mas avançou no Aberto da Austrália. Ele superou o norte-americano Michael Russel por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6 e 6/2. Seu próximo rival sairá do jogo entre o norte-americano James Blake e o francês Arnaud Clement, vice-campeão do torneio em 2001.

O norte-americano Andy Roddick superou o holandês Thiemo de Bakker por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4. Agora, ele vai duelar com o vencedor do duelo entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o russo Teimuraz Gabashvili.

O chileno Fernando González avançou no Aberto da Austrália ao superar o belga Olivier Rochus por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 6/1. Seu adversário na segunda rodada sairá do confronto entre o francês Sebastien Grosjean e o turco Marsel Ilhan.