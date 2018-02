Murray bate Davydenko e está nas quartas em Indian Wells Nova sensação do circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o escocês Andy Murray garantiu a classificação às quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar nesta quarta-feira o russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número quatro e atual 4.º colocado do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. O atleta britânico ainda não perdeu nenhum set na competição disputada na Califórnia. Com o resultado nas oitavas-de-final do torneio norte-americano, Murray igualou o número de vitórias em partidas com Davydenko - duas para cada lado. No último duelo entre eles, o escocês ganhou no Torneio de Doha (Qatar), nesta temporada. Com apenas 19 anos e já ocupando a 14.ª colocação no ranking de entradas, Murray disse antes do início do Masters que era um dos favoritos para ficar com o título. Na disputa por uma vaga na semifinal do primeiro Masters Series do ano, a revelação britânica irá enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Tommy Haas e o chileno Fernando González. Caso vença a competição, ele poderá aparecer pela primeira vez entre os dez melhores tenistas do mundo - o campeão soma 500 pontos no ranking. Murray ganhou muita atenção no circuito da ATP em agosto do ano passado ao derrotar o líder da Corrida dos Campeões e ranking de entradas, o suíço Roger Federer, no Masters Series de Cincinnati. Depois deste tropeço, Federer ficou sete meses invicto (41 partidas), sendo superado apenas na estréia em Indian Wells, pelo argentino Guillermo Cañas. Em outra partida das oitavas-de-final em Indian Wells disputa nesta quarta, o sérvio Novak Djokovic avançou ao eliminar, com facilidade, o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Seu adversário nas quartas será David Ferrer, que ganhou o duelo espanhol com Carlos Moyá por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/3.