Murray coloca Grã-Bretanha na final da Copa Hopman

O confronto com os russos começou com os dois primeiros dos britânicos na competição: com derrota da juvenil Laura Robson. A tenista, de apenas 15 anos e sem experiência em grandes torneios, caiu diante de Elena Dementieva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Depois, veio o show habitual de Murray. Mas, desta vez, o número 4 do mundo exagerou. Ele passou por cima de Igor Andreev, com 6/1 e 6/0, e depois comandou a vitória da dupla mista por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 7/6 (8/6). No outro confronto do Grupo B, o Casaquistão venceu a Alemanha.

Com o resultado desta sexta, a Grã-Bretanha encerrou o Grupo B na primeira colocação, invicta após três confrontos. Os britânicos buscam seu primeiro título na competição, enquanto os espanhóis - que jogam com Tommy Robredo e María José Martínez - tentam o tricampeonato.