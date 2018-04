Murray e Federer avançam na Austrália; Bellucci cai na estreia

Já o brasileiro Thomaz Bellucci, cabeça-de-chave número 29, foi derrotado pelo esloveno Blaz Kavcic por 6-3, 6-1 e 6-3 e deu adeus ao primeiro Grand Slam do ano logo em sua partida de estreia.

Murray, de 25 anos, que conquistou o Aberto dos EUA de 2012, se impôs diante de Hasse ao conseguir uma quebra de saque logo no início de cada set. O escocês venceu a partida em apenas 97 minutos.

Hasse, número 53 do ranking mundial, não esteve nem perto de repetir as boas atuações passadas contra Murray. Em 2011, ele levou o jogo ao quinto set contra o adversário no Aberto dos EUA e ainda havia vencido o outro jogo entre ambos, em 2008, em Roterdã.

Murray, vice-campeão duas vezes no Melbourne Park, jogará na próxima rodada contra o português João Sousa, que derrotou o tenista da casa John-Patrick Smith.

Roger Federer também se classificou para a segunda rodada com facilidade, ao derrotar o francês Benoit Paire por 6-2, 6-4 e 6-1, em 83 minutos.

O suíço, que busca seu 18º título de torneio do Grand Slam, enfrentará agora o russo Nikolay Davydenko.

O argentino Juan Martín Del Potro, campeão do Aberto dos EUA de 2009 e sexto pré-clasificado no Melbourne Park, bateu o francês Adrian Mannarino por 6-1, 6-2 e 6-2 e avançou para o confronto com o alemão Benjamin Becker na segunda rodada.