Murray e Nishikori vão às oitavas em Indian Wells; Wozniacki cai

Andy Murray e Kei Nishikori sofreram um pouco, mas confirmaram favoritismo nesta segunda-feira para garantir classificação às oitavas de final do Masters 1.000 de Indian Wells. Cabeça de chave número 4 da competição realizada nos Estados Unidos, o tenista britânico precisou jogar três sets para bater o alemão Philipp Kohlschreiber com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1. Já o jogador japonês, quinto pré-classificado, derrotou o espanhol Fernando Verdasco, de virada, com 6/7 (6/8), 6/1 e 6/4.

Com o novo triunfo, Murray se credenciou para enfrentar na próxima fase o francês Adrian Mannarino, que nesta segunda surpreendeu ao eliminar o letão Ernests Gulbis, 14º cabeça de chave, por duplo 6/4. Já Nishikori terá pela frente o vencedor do confronto entre o espanhol Feliciano López e Pablo Cuevas, previsto para ocorrer no final da programação do dia em Indian Wells.

Outro cabeça de chave eliminado nesta segunda-feira foi o sul-africano Kevin Anderson, 16º pré-classificado. Ele caiu diante do norte-americano John Isner, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, e também foi às oitavas de final.

E o próximo rival de Isner tem tudo para ser o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, que em outra partida prevista para fechar a programação do dia em Indian Wells irá enfrentar o espanhol Albert Ramos.

Quatro jogos da chave feminina do Torneio de Indian Wells já foram encerrados nesta segunda-feira. Em um deles, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, quarta cabeça de chave, decepcionou ao cair diante da suíça Belinda Bencic, 37ª colocada do ranking mundial, por duplo 6/4.

Com a derrota, Wozniacki deu adeus à competição e perdeu a chance de travar um duelo de ex-líderes do ranking mundial com a sérvia Jelena Jankovic, que nesta segunda superou a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/4 e 6/3. Assim, a 18ª cabeça de chave do torneio irá encarar Bencic nas oitavas de final.

Já a canadense Eugene Bouchard, sexta pré-classificada, confirmou favoritismo com autoridade ao passar pela norte-americana Coco Vandeweghe por 6/3 e 6/2. Assim, ela também foi às oitavas de final e terá como próxima adversária a ucraniana Lesia Tsurenko, que derrotou a francesa Alize Cornet por 2 sets a 1, com 7/5, 1/6 e 6/2.