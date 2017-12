Murray estreia em Doha com 'pneu' e vitória sobre francês

Após fechar 2016 na liderança do ranking da ATP, Andy Murray começou bem a sua primeira competição oficial na temporada. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo estreou no Torneio de Doha com vitória ao superar o francês Jeremy Chardy, o 69º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 21 minutos.

No seu primeiro jogo oficial em 2017, Murray disparou seis aces e levou dois do tenista francês. O britânico sobrou no primeiro set, quando aplicou o "pneu", permitindo que Chardy vencesse apenas quatro pontos no seu próprio serviço e sete em toda a parcial.

Já no segundo set, o francês fez jogo duro, tendo conseguido uma quebra de serviço logo no game inicial. Murray, porém, devolveu a quebra na sequência. Depois, a disputa seguiu equilibrada, com ambos confirmando o saque sem grandes dificuldades. A definição da parcial, então, ficou para o tie-break, quando Murray definiu a sua vitória e a classificação para a próxima fase do Torneio de Doha.

O adversário de Murray nas oitavas de final já está definido. E o número 1 do mundo terá pela frente o austríaco Gerald Melzer, número 68 do mundo, que nesta terça superou, de virada, o francês Paul-Henri Mathieu por 6/7 (2/7), 6/3 e 6/2. O duelo será inédito.

OUTROS JOGOS

Também nesta terça-feira, o francês Jo-Wilfried Tsonga, o número 12 do mundo, derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/2. Seu adversário nas oitavas de final vai ser o alemão Dustin Brown.

Número 20 do mundo, o croata Ivo Karlovic venceu dois tie-breaks para superar o ucraniano Illya Marchenko, 74º colocado no ranking. Na próxima fase, ele terá pela frente o russo Karen Khachanov, o número 53 do mundo, que fez 6/1 e 6/3 no catariano Mubarak Shannan. Já o alemão Philipp Kohlschreiber (32º) bateu o tunisiano Malek Jaziri (6/2 e 7/6) nesta terça-feira.