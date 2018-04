Murray leva britânicos à segunda vitória na Copa Hopman

Na primeira partida do duelo, a inglesa Laura Robson - uma juvenil de apenas 15 anos - perdeu para Sabine Lisicki por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.

Então, foi a vez de Murraty mostrar por que é considerado um dos melhores jogadores em atividade no circuito. Primeiro, ele não tomou conhecimento do alemão Philipp Kohlschreiber, vencendo por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Depois, liderou a vitória britânica nas duplas mistas, também por 2 a 0, com 6/3 e 6/2.

Com a vitória, a segunda em duas partidas, a Grã-Bretanha assumiu a liderança do Grupo B da competição. Na última rodada, a equipe enfrenta a Rússia, que foi derrotada por 2 jogos a 1 pelo Casaquistão, nesta quarta. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para a final.