Murray pega Djokovic nas semifinais em Indian Wells O britânico Andy Murray será o adversário do sérvio Novak Djokovic (ambos com apenas 19 anos) nas semifinais do Masters Series de Indian Wells, o primeiro da temporada. Murray, cabeça-de-chave número 13, venceu o alemão Tommy Haas, nono favorito, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (8/6), após 2h51 de partida, pois o britânico torceu o tornozelo esquerdo no segundo set e quase abandonou o confronto. Djokovic chegou às semifinais vencendo o espanhol David Ferrer por 6/3 e 6/4. Haas terminou o jogo com 28 winners e nada menos que 57 erros não-forçados. O britânico anotou 26 bolas vencedoras e 38 equívocos na vitória que foi uma das mais expressivas de sua carreira. Porém, no confronto direto entre os dois jovens o sérvio leva vantagem. Ele venceu o único duelo entre os dois tenistas, no Masters Series de Madri, na Espanha, no ano passado.