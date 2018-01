Murray perde exibição para Bautista Agut em retorno às quadras

Andy Murray não teve um retorno tão feliz às quadras. Nesta sexta-feira, em duelo exibição nos Emirados Árabes Unidos, o britânico foi facilmente superado pelo espanhol Roberto Bautista Agut em jogo de set único, por 6/2.

+ Djokovic desiste de torneio de exibição e adia volta às quadras

Ex-número 1 do mundo e atual 16º do ranking da ATP, Murray não atua desde Wimbledon por conta de uma lesão no quadril. Na ocasião, ele foi derrotado nas quartas de final pelo norte-americano Sam Querrey e optou por tratar do problema, o que o fez cair no ranking.

Quem inicialmente atuaria nesta sexta-feira seria Novak Djokovic, também afastado das quadras desde Wimbledon devido a uma lesão no cotovelo. O ex-número 1 do mundo estava escalado para disputar a semifinal do torneio exibição Mubadala World Tennis Championship, mas desistiu horas antes da partida após sentir novamente o problema.

Número 20 do mundo, Bautista Agut então avançou à decisão do torneio sem precisar entrar em quadra. Ainda assim, a organização conseguiu escalar em tempo Murray para um "amistoso" de um set. E o britânico, que já estava em Abu Dabi treinando, ao menos pôde celebrar o seu retorno às quadras, apesar da derrota.

A decisão do torneio exibição será disputada neste sábado entre o espanhol e o sul-africano Kevin Anderson, que eliminou nesta sexta o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.