Murray testa Bjorkman e pode contratar sueco para ser seu auxiliar

Andy Murray deve ganhar um reforço de peso na sua preparação para o torneios que compõem o circuito mundial do tênis. O tenista britânico vai "testar" o ex-tenista sueco Jonas Bjorkman, com a intenção de acrescentar o especialista em duplas à sua comissão técnica.

Número 4 do mundo, Murray estava à procura de um auxiliar técnico para trabalhar ao lado da ex-tenista francesa Amelie Mauresmo, que já liderou o ranking da WTA, desde o desligamento do venezuelano Dani Vallverdú, que foi um dos seus orientadores por anos, em novembro.

Bjorkman vai passar uma semana com Murray no próximo mês, com grandes possibilidades de depois passar a fazer parte da comissão técnica permanente do tenista britânico.

Murray afirmou na semana passada que o seu desempenho ruim nos Torneios de Roterdã e Dubai, competições em que foi eliminado nas quartas de final, poderia estar relacionado com o fato de Mauresmo estar ocupada comandando a equipe da França na Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. A ex-jogadora se comprometeu a ficar por apenas 25 semanas por temporada com o britânico.

Bjorkman, de 42 anos, se aposentou em 2008, depois de vencer nove torneios do Grand Slam como duplista. Além disso, o sueco chegou a ser o quarto colocado no ranking de simples da ATP. Agora, ele está muito próximo de ser contratado como auxiliar técnico de Murray.