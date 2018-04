Murray vence Davydenko e avança à semifinal em Montreal

O escocês Andy Murray não teve a menor dificuldade nesta sexta-feira para superar o russo Nikolay Davydenko, oitavo do ranking, e avançar para a semifinal do Masters de Montreal, no Canadá. Em 1 hora e 21 minutos de partida, o terceiro favorito do torneio fez 6/2 e 6/4.

Na semifinal, Murray aguarda o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer, líder do ranking da ATP e primeiro favorito do torneio, e o francês Jo-Willfried Tsonga, sétimo cabeça-de-chave - em oito confrontos contra Federer, o escocês venceu seis.

O resultado aproximou Murray da segunda colocação do ranking. Se vencer a semifinal e Rafael Nadal não chegar à decisão, o escocês ultrapassará o espanhol.

Na partida contra Davydenko, Murray quebrou o saque do russo logo no quarto game, mas levou o troco na parcial seguinte. A partir do 3/2, no entanto, o escocês dominou e fechou o primeiro set sem ceder outro game. O segundo seguiu sem quebra até o 5/4, quando Murray superou o saque do adversário e fechou a partida.