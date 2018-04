Murray vence e enfrenta Benneteau em Cincinnati

O escocês Andy Murray confirmou o favoritismo nesta quinta-feira e venceu com facilidade o checo Radek Stepanek pelas oitavas-de-final do Masters de Cincinnati. Na próxima rodada, o segundo colocado do ranking enfrentará o lucky-loser francês Julien Benneteau.

Embora fosse o 16º cabeça-de-chave do torneio, Stepanek ofereceu pouca resistência e perdeu a partida em 1 hora e 16 minutos. Muray teve pouco mais de dificuldade para fechar o primeiro set em 6/4, mas atropelou no segundo e venceu por 6/1.

Murray terminou a partida com oito aces, 74 pontos vencidos - contra 51 do rival - e quatro de nove chances de quebras aproveitadas. Por outro lado, Stepanek teve apenas 51% dos pontos vencidos com o primeiro saque.

55º do ranking, o próximo adversário do escocês teve uma dura batalha contra o espanhol Guillermo Gárcia-López para avançar às quartas-de-final. Benneteau perdeu o primeiro set por 6/4, mas reagiu e aplicou a virada por 6/4 e 7/6 (4).