Murray vence Simon de virada e vai às quartas no Masters de Madri

MADRI - Andy Murray esteve perto de protagonizar mais uma "zebra" nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Madri. O escocês perdeu o primeiro set, contra o francês Gilles Simon, saiu atrás na segunda parcial e oferecia pouca resistência ao rival até iniciar sua reação que o levou a virada, com uma vitória suada somente no tie-break do terceiro set, após 3 horas de partida.

O britânico chegou a desperdiçar dois match points no tie-break antes de fechar a partida contra o 16º cabeça de chave, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (8/6). O triunfo garantiu sua vaga nas quartas de final, quando enfrentará o checo Tomas Berdych, atual vice-campeão do torneio. Os dois estão empatados no retrospecto, com quatro vitórias para cada.

Na busca pela semifinal, Murray entrará em quadra como número dois do mundo. Ele retomou a posição com a derrota inesperada de Roger Federer para o japonês Key Nishikori, mais cedo nesta quinta. Com a queda precoce, o suíço não conseguirá defender os pontos do título conquistado em Madri no ano passado.

Antes do duelo entre Murray e Simon, Stanislas Wawrinka e Grigor Dimitrov fizeram outro confronto muito disputado no saibro espanhol. Favorito, o suíço também precisou virar o placar para superar o rival búlgaro, algoz do número 1 Novak Djokovic na rodada anterior. No final, Wawrinka fechou o jogo por 3/6, 6/4 e 6/1. Na sequência, o tenista da Suíça vai duelar com o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Em jogo de cabeças de chave, o local David Ferrer também sofreu em quadra diante do alemão Tommy Haas. O tenista da casa venceu em três sets, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4. Atual número quatro do mundo, Ferrer enfrentará agora o compatriota Rafael Nadal, de quem é freguês. São 17 triunfos de Nadal, contra apenas 4 de Ferrer no retrospecto dos dois no circuito da ATP.