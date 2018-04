Murray vence, vai à final no Canadá e desbanca Nadal

O britânico Andy Murray garantiu neste sábado uma vaga na final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Ele obteve o feito ao vencer o francês Jo-Wilfred Tsonga por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8), em uma das semifinais da competição.

Com o resultado, Murray também desbancou o espanhol Rafael Nadal do segundo lugar do ranking mundial. O tenista britânico acabou beneficiado pela derrota de Nadal para o argentino Juan Martin Del Potro nas quartas de final em Montreal. Murray será confirmado no segundo posto do ranking na segunda-feira, quando a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) irá divulgar a nova listagem.

Após eliminar o algoz do suíço Roger Federer, batido na sexta-feira por Tsonga, Murray agora pega na final o argentino Juan Martin Del Potro, que pela outra semifinal superou o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 7/5)

(Atualizado às 22h15)