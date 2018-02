Musa do tênis, Sharapova aumenta o seu ´império econômico´ Musa do tênis mundial, a russa Maria Sharapova, de apenas 19 anos, fez crescer o seu "império econômico" após acertar patrocínio com a fabricante de bebidas Gatorade e a empresa de suco Tropicana. Com isso, ela se tornou uma das celebridades mais bem pagas de todo o planeta. Estima-se que Sharapova, atual número dois do ranking da WTA, tenha acumulado nos últimos anos uma fortuna de cerca de US$ 30 milhões, grande parte conquistada com patrocínio - como tenista, ela faturou pouco mais de US$ 8 milhões. "Sharapova não é somente uma das melhores tenistas do mundo", contou Ron Coughlin, vice-presidente da Pepsi, empresa dona das marcas Gatorade e Tropicana. "Ela é um exemplo de como se levar uma vida saudável e digna fora das quadras." A busca pela beleza de Sharapova é tão grande, que a empresa de material esportivo Prince chegou a pagar US$ 25 milhões por um contrato de apenas um ano. Além disso, vários países ofereceram boas quantias em dinheiro para que a russa pudesse exibir suas habilidades. Um exemplo é Hong Kong, que convidou Sharapova para participar de um torneio exibição, que acontecerá ao longo desta semana.