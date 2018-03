Myskina é campeã do Torneio de Doha A tenista russa Anastasia Myskina é campeã do Torneio de Doha, no Catar. Terceira cabeça-de-chave, Myskina derrotou neste sábado sua compatriota Svetlana Kuznetsova por dois 2 sets a 1, num jogo muito equilibrado. As parciais foram de 4-6, 6-4 e 6-4. Este foi o primeiro título de Myskina na temporada e o sétimo na carreira. Kuznetsova, deixou a quadra desapontada. Esta foi a segunda final consecutiva em que deixou escapar o título. Na semana passada ela perdeu para a belga Jsutine Henin-Hardenne na final de Dubai. Com o título, Myskina, de 22 anos, deverá subir para o quinto lugar no ranking mundial, sua melhor classificação até aqui. Kuznetsova, deverá subir para a 14ª colocação.