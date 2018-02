Myskina é campeã em Roland Garros Rivais desde os nove anos, no Clube Spartak em Moscou, Anastasia Myskina venceu o mais importante desafio com Elena Dementieva, ao conquistar neste sábado o título de Roland Garros de 2004. Amigas, as duas tenistas russas costumam apostar pizza em seus desafios, agora, a vencedora recebeu um prêmio de 838,5 mil euros, quase US$ 1 milhão. Myskina só precisou de 59 minutos para ganhar o jogo por 6/1 e 6/2. A final, na exuberante quadra Phelippe Chartrier em Paris, com um público de 15 mil pessoas, por muitos momentos parecia mesmo estar valendo apenas um pedaço de pizza. As duas tenistas não atuaram bem. Só para se ter uma idéia, em todo o primeiro set, Dementieva não conseguiu confirmar um serviço sequer. Myskina pelo menos teve mais regularidade. Talvez pela nível ruim do jogo, pela amizade entre as duas tenistas, ou até mesmo pelo habitual temperamento frio das russas, a campeã nem sequer comemorou com a esperada emoção, tamanha conquista. "Podem ter certeza fiquei muito feliz com o título", justificou Myskina na entrevista coletiva. "É uma conquista muito importante, não só para mim, como para o tênis russo." Esta foi o primeiro troféu de um Grand Slam conquistado por uma tenista russa. No masculino, Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin já haviam ganho torneios como o próprio Roland Garros e o US Open. Na sua trajetória para o título deste ano, Myskina mostrou seu valor, ao derrotar rivais como Venus Williams e Jennifer Capriati. Duelo argentino - A quadra central de Roland Garros neste domingo promete se vestir de "celeste e blanco" para o duelo argentino entre Guillermo Coria e Gaston Gaudio. A festa deverá ter todos os tons do tango, com Guillermo Villas e Gabriela Sabatini nas tribunas. Coria é o favorito. Ganhou 48 dos últimos 50 jogos disputados em quadras de saibro e terá pela frente um adversário talentoso e de técnica refinada como Gaudio. A partida começa às 15 horas (10 de Brasília) com transmissão pela ESPN Internacional.