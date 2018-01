Myskina elimina Magüi Serna em Moscou A tenista russa Anastasia Myskina avançou nesta quinta-feira às quartas-de-final no torneio de Moscou ao vencer a espanhola Magüi Serna por 2 sets a 0, com tranqüilas parciais de 6-3 e 6-1. Campeã do torneio de Leipzig, ela vai enfrentar na próxima fase a grega Eleni Daniilidou. A italiana Francesca Schiavone também garantiu vaga na próxima fase do torneio ao bater a russa Dinara Safina por 7-5 e 7-6 (7/3), enquanto a russa Vera Zvonareva ganhou da compatriota Vera Douchevina.