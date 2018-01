Myskina está na final do Brasil Open A tenista russa Anastasia Myskina desbancou o favoritismo da iugoslava Jelena Dokic e se classificou à final do Brasil Open ao vencer, nesta sexta-feira, a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, na Costa do Sauípe. Ela vai disputar o título da competição contra a grega Eleni Daniilidou, que eliminou a norte-americana Monica Seles.