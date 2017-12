Myskina põe Rússia na final da Fed Cup Com a vitória de Anastasia Myskina sobre Yvonne Meusburger, a Rússia se classificou nesta quinta-feira para a final da Fed Cup chegando a 3 a 0 no confronto contra a Áustria pelas semifinais do torneio. Depois da boa exibição de quarta-feira das duas jogadoras russas em partidas individuais, Myskina teve hoje que se esforçar para conseguir virar a partida contra a jogadora número um da Áustria, derrotada por 3-6, 6-3 e 6-1. A Rússia enfrentará na final da Fed Cup a França, que se classificou vencendo a Espanha por 5-0.