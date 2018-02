Myskina vai deixar a seleção da Rússia A tenista russa Anastasia Myskina anunciou, após passar para a segunda rodada do torneio de Filderstadt (Alemanha), que deixará de jogar pela seleção de seu país. "Ganhei duas vezes a Fed Cup e foi inesquecível, pois nos últimos dois anos tivemos uma equipe formidável", disse Myskina à imprensa após derrotar a alemã Stephanie Gerlein. Myskina argumenta que na Rússia ?há muitas tenistas brilhantes? em condições de jogar pela seleção. "Vou embora para dar uma oportunidade a outras, e desejo sorte a elas", acrescentou a tenista número 12 do mundo. O anúncio de Myskina foi feito após o técnico russo, Shamil Tarpischev, ter anunciado um acordo verbal com outra estrela russa, Maria Sharapova, residente nos Estados Unidos, para que dispute com a Rússia a Fed Cup em 2006. Sharapova, a número um do tênis mundial, retornou no fim de semana passado à Rússia 11 anos após viajar com seu pai para os EUA, e já começou os treinos para participar, pela primeira vez, da Kremlin Cup.