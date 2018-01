Myskina vence Venus na Fed Cup A equipe da Rússia largou na frente no confronto com os Estados Unidos pelas semifinais do Grupo Mundial da Fed Cup. Neste sábado, na quadra de saibro montada no Estádio Olímpico de Moscou, a russa Anastasia Myskina fez um jogo de recuperação e dertrotou a americana Venus Williams por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 5-7, 6-4, 6-2. O segundo jogo de simples acontece ainda neste sábado. Elena Dementieva vai enfrentar Mashona Washington, que substitui Lindsay Davenport, contundida. A Rússia conquistou o título da Fed Cup na temporada passada, após vencer a França em Moscou. Os Estados Unidos já venceu o torneio 16 vezes. A equipe vencedora enfrentará na final a vencedora da eliminatória entre França e Espanha, na cidade francesa de Aix en Provence.