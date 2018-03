Na Áustria, cai Ríos, segue Ferrero O tenista francês Jean René Lisnard bateu ao chileno Marcelo Ríos, cabeça de chave número nove do torneio, por dois sets a zero (7-5 e 6-4), e passou à terceira rodada do torneio de Kitzbuehel na Áustria. Agora ele vai enfrentar o espanhol Alex Corretja. Outro espanhol, Juan Carlos Ferrero, cabeça de chave número dois, derrotou o geórgio Irakli Labadze com um duplo 6-4 e agora pega o holandês Martin Verkerk. Já o argentino Mariano Zabaleta (12º cabeça de chave) despachou o espanhol Alberto Martín por dois sets a um (6-7 (3-7), 6-3 e 6-4) e vai enfrentar o equatoriano Nicolás Lapentti. O anfitrião Stefan Koubek foi outro que se deu bem e venceu o romeno Adrian Voinea (6-2 e 6-3) e passou à terceira rodada. O torneio austríaco distribui US$ 1 milhão em prêmios.