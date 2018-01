Na China, Sharapova abandona seu jogo de retorno às quadras

Sharapova havia vencido o primeiro set por 7/6, mas perdeu o segundo pelo mesmo placar. Assim, a definição da partida seguiu para a terceira parcial, que a ex-número 1 do mundo liderava por 2/1 até abandonar a quadra em razão de dores no braço esquerdo.

Assim, Sharapova não conseguiu concluir o seu primeiro jogo desde a eliminação nas semifinais de Wimbledon, em 9 de julho, quando perdeu para a norte-americana Serena Williams. Já Strycova avançou para as oitavas de final em Wuhan e agora terá pela frente a vencedora da partida entre a norte-americana Coco Vanderweghe, e a francesa Caroline Garcia.

Também já pela segunda rodada em Wuhan, a checa Karolina Pliskova, número 12 do mundo, derrotou a croata Mirjana Lucic-Baroni, 84ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/6 (7/5).

Ainda pela primeira rodada, a sérvia Ana Ivanovic, número 9 do mundo, triunfou no seu jogo de estreia ao bater a romena Alexandra Dulgheru, 55ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, 1 hora e 13 minutos. Sua próxima oponente vai ser a norte-americana Madison Brengle (38ª), que bateu a eslovaca Dominika Cibulkova por 6/3 e 6/4.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Número 14 do mundo, a suíça Belinda Bencic passou pela croata Ajla Tomljanovic (54ª) com um duplo 7/5. Na sequência, ela terá pela frente a italiana Camila Giorgi, que aplicou 2/6, 6/2 e 7/5 na búlgara Tsvetana Pironkova.

A norte-americana Madison Keys, número 17 do mundo, venceu a eslovaca Magdalena Rybarikova (71ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/4). Agora ela vai encarar a francesa Kristina Mladenovic, que fez 6/1 e 6/4 na romena Patricia Tig.

A italiana Roberta Vinci, número 18 do mundo, venceu de virada a montenegrina Danka Kovinic (77ª) por 5/7, 6/1 e 6/3, e medirá forças na segunda rodada com a romena Irina Begu, que venceu a casaque Zarina Diyas por duplo 7/6. A sérvia Jelena Jankovic será a adversária de estreia da alemã Angelique Kerber após superar a britânica Heather Watson (6/3, 2/6 e 6/3).

A eslovaca Anna Karolina Schmiedlova avançou na sua estreia e agora vai enfrentar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, enquanto a norte-americana Sloane Stephens também venceu e duelará com a espanhola Garbiñe Muguruza. Já a francesa Caroline Garcia bateu a italiana Sara Errani (6/7, 6/4 e 6/2).