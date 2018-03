Na Corrida, Guga sobe duas posições No ranking da Corrida dos Campeões da ATP, publicado nesta segunda-feira em Montecarlo, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten subiu duas posições e aparece na 62ª colocação. No entanto, o melhor brasileiro da lista é André Sá, que divide o 51º lugar com o chileno Nicolás Massú, ambos com 97 pontos. O número 1 do mundo é o australiano Lleyton Hewitt, com 524 pontos, seguido do russo Marat Safin (397) e do espanhol Albert Costa (378). Confira a lista da Corrida dos Campeões da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 524 pontos 2) Marat Safin (RUS) - 397 pontos 3) Albert Costa (ESP) - 378 pontos 4) Tim Henman (GBR) - 378 pontos 5) André Agassi (USA) - 367 pontos 6) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 326 pontos 7) Roger Federer (SUI) - 324 pontos 8) Thomas Johansson (SUE) - 304 pontos 9) Carlos Moyá (ESP) - 279 pontos 10) Tommy Haas (GER) - 273 pontos 51) Nicolás Massú (CHI) - 97 pontos 52) André Sá (BRA) - 97 pontos 62) Gustavo Kuerten (BRA) - 83 pontos 63) Fernando Meligeni (BRA) - 80 pontos 77) Flávio Saretta (BRA) - 57 pontos 140) Alexandre Simoni (BRA) - 14 pontos