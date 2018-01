Na Croácia, Guga conhece rival amanhã - Gustavo Kuerten já viajou para Umag, na Croácia, onde disputa um torneio no saibro da série ATP Tour, com US$ 400 mil em prêmios e 175 pontos no ranking. Neste sábado, Guga ficará conhecendo seu adversário, com o sorteio da chave programado para às 15 horas. O torneio da Croácia é um dos mais atraentes do circuito profissional, disputado num lindo cenário litorâneo e com uma agitada temporada no verão europeu. A cidade é conhecida pelas suas lindas mulheres e intensa vida noturna.