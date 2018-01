Na Davis, Austrália 1 x 0 Inglaterra Mark Philippoussis deu o primeiro ponto para a Austrália no confronto contra a Inglaterra na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, em Sydney, ao derrotar Alan Mackin com um duplo 6/3. O segundo jogo do duelo reunirá o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo e o britânico Alex Bogdanovic, de 18 anos, 457º do ranking mundial. O jogo de duplas será sábado. A equipe inglesa atua desfalcada de Tim Henman e Greg Rusedski, que estão machucados.