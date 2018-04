Na estreia em Roma, Federer volta a bater Cuevas e vai às oitavas

Após cair na estreia em Madri, Roger Federer voltou a vencer nesta quarta-feira ao superar o uruguaio Pablo Cuevas em sua estreia no Masters 1000 de Roma. Em um bom confronto no saibro italiano, o suíço derrotou o rival por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1h21min de partida.

Federer voltou a vencer no circuito justamente diante do último adversário que superou, na final do ATP 250 de Istambul, na Turquia. Em Madri, na semana passada, o número dois do mundo decepcionou os fãs ao ser surpreendido logo na estreia pelo jovem australiano Nick Kyrgios, de quem levou uma virada.

Passada a queda naquela estreia, Federer se reabilitou nesta quarta com uma atuação consistente na capital italiana. Foi firme no saque, com oito aces e aproveitamento de 91% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, não teve o fundamento ameaçado em nenhum momento da partida.

Garantindo seus games com tranquilidade, Federer foi soberano no tie-break do set inicial. E, na segunda parcial, abriu vantagem ao faturar a única quebra de saque da partida, em quatro chances cedidas pelo uruguaio. Cuevas não conseguiu se recuperar e foi eliminado da competição.

Nas oitavas de final, o suíço terá pela frente o poderoso saque do sul-africano Kevin Anderson, atual número 16 do ranking. Para avançar, Anderson despachou o alemão Philipp Kohlschreiber, que abandonou o jogo ainda no primeiro set.

Ainda nesta quarta, três cabeças de chave se despediram de Roma. O francês Jo-Wilfried Tsonga foi batido pelo belga David Goffin por 6/2, 4/6 e 7/5, enquanto o espanhol Feliciano López caiu diante do sérvio Viktor Troicki por 6/7 (2/7), 6/4 e 6/3. Já o búlgaro Grigor Dimitrov não resistiu ao local Fabio Fognini e foi derrotado por 7/6 (11/9), 4/6 e 6/0.

Maior esperança de título da torcida local, Fognini vai encarar nas oitavas o checo Tomas Berdych. Goffin terá um desafio ainda mais complicado pela frente. Vai duelar contra o embalado Andy Murray, que vem de dois títulos seguidos no saibro. E Troicki enfrentará o japonês Kei Nishikori.