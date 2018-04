Na estréia no Masters da WTA, Henin vence Chakvetadze

A belga Justine Henin venceu nesta quarta-feira a russa Anna Chakvetadze por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4) na partida de abertura do Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas de 2007 e é disputado em Madri. Veja também: Henin desiste das Olimpíadas de Pequim por causa da poluição A russa, atual sétima do ranking mundial, só ameaçou no início do segundo set, quando chegou a fazer 2 a 0. Mas ela não foi páreo à virada da atual primeira colocada do ranking, que fechou a partida com uma vitória no tie-break. Com o resultado, Henin larga na frente na liderança do Grupo Amarelo da competição - diferentemente dos outros torneios, o Masters da WTA tem a primeira fase disputada no sistema de chaves, com quatro tenistas, onde as duas melhores avançam. A outra partida pelo Grupo Amarelo, entre a sérvia Jelena Jankovic e a norte-americana Serena Williams, será disputada nesta quinta-feira.