Na final de 'surpresas', Mladenovic bate Putintseva e conquista título na Rússia

Duas tenistas surpreenderam nas fases anteriores e chegaram à final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Neste domingo, quem levou a melhor na decisão foi a francesa Kristina Mladenovic, que venceu Yulia Putintseva, do Casaquistão, e conquistou seu primeiro título na carreira. O triunfo saiu de maneira suada, com o placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/4.

Para chegar à decisão, a francesa que ocupa a 51.ª posição no ranking da WTA passou pela norte-americana Venus Williams e pela italiana Roberta Vinci, que defendia o título no torneio. Putintseva (34.ª), por sua vez, superou duas tenistas do Top 10: a local Svetlana Kuznetsova e a eslovaca Dominika Cibulkova.

A francesa venceu o primeiro set com relativa tranquilidade, sem sofrer aces e conquistando dois pontos de saque. Mladenovic confirmou dois de quatro break points e não cedeu nenhuma quebra à rival, que teve duas oportunidades.

Já a segunda parcial foi mais parelha, com duas quebras para cada lado, mas a francesa errou mais, com quatro duplas-faltas cometidas, contra uma da rival. Entretanto, Mladenovic voltou a sacar bem no último set, encaixou cinco aces, quebrou o serviço da rival três vezes, sofreu apenas um break point e garantiu o título.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as duplas femininas, Relena Ostapenko (Letônia) e Alicja Rosolska (Polônia) sagraram-se campeãs ao vencer de virada a parceria formada por Darija Jurak (Croácia) e Xenia Knoll (Suíça), com parciais de 3/6, 6/2 e 10/5.