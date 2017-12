Na França, vitórias de Agassi e Safin O tenista norte-americano Andre Agassi garantiu uma vaga nas oitavas-de-final do Aberto da França, em Roland Garros, ao derrotar, neste sábado, o espanhol Tommy Robredo por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. O russo Marat Safin também segue no torneio, após vencer o argentino David Nalbandian, que derrotara o brasileiro Flavio Saretta. Safin precisou de quatro sets para garantir a vitória. O argentino Gaston Gaudio vai encarar o espanhol Juan Carlos Ferrero na disputa de um lugar nas quartas-de-final, depois de derrotar o marroquino Hicham Arazi. Gaudio vencia a partida por 2 sets a 1, quando o adversário abandonou a partida.