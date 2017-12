Na grama londrina, Nadal estréia com derrota nas duplas

Mal teve tempo de comemorar seu tricampeonato no saibro de Roland Garros e o espanhol Rafael Nadal teve de encarar a grama do torneio de Queen´s, preparatório para Wimbledon. E o número dois do mundo se deu mal. Nesta terça-feira ele estreou na competição de duplas com uma derrota por 2 sets a 0. Nadal, que teve como dupla o seu compatriota Feliciano Lopez, foi derrotado pelo sul-africano Jeff Coetzee e pelo holandês Rogier Wassen por 6/3 e 7/6 (8/6). No torneio de simples, o espanhol estréia nesta quarta-feira contra o argentino Juan Martin del Potro. Antes de chegar a Londres, Nadal realizou exame de ressonância magnética que detectou um problema em seu tornozelo direito, mas a contusão era leve e ele foi liberado pelos médicos.