Na grama, Nadal é eliminado na estréia Nas quadras de saibro, o tenista espanhol Rafael Nadal ganhou quase tudo nesta temporada, coroando com o título mais importante de todos, em Roland Garros. Mas agora, com os torneios na grama, na preparação para Wimbledon, ele começou mal, perdendo na estréia em Halle, Alemanha. Como conquistou o título de Roland Garros no domingo, Nadal teve seu jogo adiado e só estreou nesta quarta-feira no Torneio de Halle, que distribui US$ 800 mil em prêmios e serve de preparação para Wimbledon - o Grand Slam começa dia 20 de junho. E, apesar de estar na quadra de grama, era considerado favorito contra o alemão Alexander Waske, número 147 do ranking mundial. Líder da Corrida dos Campeões, ao lado do suíço Roger Federer, e terceiro colocado do ranking de entradas, Nadal perdeu por 2 sets 1, com parciais 4/6, 7/5 e 6/3. Foi o fim de uma invencibilidade que já durava 25 partidas.