Na Índia, Nadal vence na estréia e Thiago Alves é eliminado Rafael Nadal, atual número 2 do mundo, começou a temporada de 2007 com o pé direito. Nesta terça-feira, o tenista espanhol avançou à segunda rodada do ATP de Chennai, na Índia, ao derrotar o alemão Rainer Schuettler por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. Embora distante do líder do ranking mundial da ATP, o suíço Roger Federer, o objetivo de Nadal neste ano é superar o rival. "Ele não é imbatível. Claro que é um ótimo tenista, mas uma hora vai ter que parar", contou o espanhol, ainda no período de treinamentos no final do mês passado. Quem perdeu a chance de encarar Nadal no torneio foi o brasileiro Thiago Alves. Atual número 107 do mundo e melhor do Brasil, Alves foi derrotado pelo indiano Karan Rastogi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Com apenas 55 pontos no ranking de Entradas e ocupando a 497ª posição, Rastogi terá a oportunidade de medir forças com o espanhol, atual bicampeão de Roland Garros. A surpresa do dia ficou por conta da eliminação precoce do argentino David Nalbandian. Cabeça-de-chave número 2, Nalbandian foi derrotado pelo dinamarquês Kristian Pless por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5. Outros pré-classificados tiveram melhor sorte e estrearam com vitória: o espanhol Carlos Moya (5) passou pelo alemão Alexander Waske por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/3 - e o francês Fabrice Santoro (6) ganhou do checo David Skoch por 3/0 e desistência. Em outros jogos pela primeira rodada do torneio, que distribui 436 mil dólares em prêmios, o tailandês Paradorn Srichaphan bateu o italiano Simone Bolelli por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 -, o russo Igor Andreev derrotou o colombiano Santiago Giraldo também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/2) e o austríaco Stefan Koubek eliminou o espanhol Bartolome Salva-Vidal por 2 a 1 (2/6, 6/3 e 7/5).