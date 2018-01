Na Índia, Srichaphan está na final O tenista tailandês Paradorn Srichaphan garantiu vaga na final do ATP de Madras, na Índia, neste sábado, ao derrotar o francês Jean-René Lisnard por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Srichaphan terá como adversário na decisão o eslovaco Karol Kucera, que eliminou na outyra semifinal o argentino Juan Ignacio Chela também em dois sets: 6/3 e 7/5. O torneio distribui US$ 380 mil em prêmios.