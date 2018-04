Na Li atinge 3º lugar no ranking com título na Austrália

Azarenka era a atual bicampeã do Aberto da Austrália, mas acabou sendo eliminada nas quartas de final. Assim, viu Serena Williams disparar na liderança, mesmo que tenha caído nas oitavas de final. Agora, a norte-americana está com 13 mil pontos, quase o dobro, portanto, da bielo-russa.

A polonesa Agnieszka Radwanska, semifinalista do Aberto da Austrália, subiu para o quarto lugar no ranking, com 5.750 pontos. Ela ultrapassou a russa Maria Sharapova, que perdeu duas posições ao ser eliminada nas oitavas de final - defendia as semifinais de 2013 - e agora está na quinta colocação.

A checa Petra Kvitova permanece na sexta posição no ranking, seguida pela italiana Sara Errani, pela sérvia Jelena Jankovic e pela alemã Angelique Kerber. A romena Simona Halep atingiu o décimo lugar na lista ao avançar até as quartas de final em Melbourne, deixando a dinamarquesa Caroline Wozniacki fora do Top 10, agora na 11ª colocação.

Já a sérvia Ana Ivanovic subiu para o 12º lugar após atingir as quartas de final no primeiro Grans Slam da temporada. Ela é a seguida pela eslovaca Dominika Cibulkova, que ganhou 11 posições e agora está na 13ª posição após ser vice-campeã do Aberto da Austrália. Já a canadense Eugenie Bouchard entrou no Top 20, na 19ª colocação, após ganhar 12 postos por ter avançado até as semifinais em Melbourne.

Eliminada na primeira rodada da chave principal do Aberto da Austrália, Teliana Pereira ganhou cinco posições e agora ocupa a 92ª colocação, sendo a melhor tenista brasileira na lista.

Confira o ranking atualizado pela WTA nesta segunda-feira:

1.º Serena Williams (EUA), 13.000 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 6.581

3.º Na Li (CHN), 6.570

4.º Agnieszka Radwanska (POL), 5.750

5.º Maria Sharapova (RUS), 5.416

6.º Petra Kvitova (RCH), 4.745

7.º Sara Errani (ITA), 4.440

8.º Jelena Jankovic (SER), 4.310

9.º Angelique Kerber (ALE), 4.030

10.º Simona Halep (ROM), 3.760

11.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.370

12.º Ana Ivanovic (SER), 3.160

13.º Dominika Cibulkova (ESQ), 3.056

14.º Roberta Vinci (ITA), 3.020

15.º Sabine Lisicki (ALE), 2.980

16.º Carla Suárez Navarro (ESP), 2.745

17.º Samantha Stosur (AUS), 2.705

18.º Sloane Stephens (EUA), 2.415

19.º Eugenie Bouchard (CAN), 2.369

20.º Maria Kirilenko (RUS), 2.325

92.º Teliana Pereira (BRA), 678