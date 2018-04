Na Li atropela Sharapova e enfrentará Azarenka em final

MELBOURNE - Maria Sharapova vinha embalada por uma série de cinco vitórias fáceis no Aberto da Austrália, mas acabou sendo arrasada pela chinesa Na Li, nesta quinta-feira, e foi eliminada de forma surpreendente do Grand Slam realizado em Melbourne. Ela foi atropelada pela adversária, que ganhou por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e se credenciou para enfrentar a bielo-russa Victoria Azarenka na final. A líder do ranking mundial assegurou vaga na decisão ao bater a norte-americana Sloane Stephens com parciais de 6/1 e 6/4.

Vice-líder do ranking mundial, Sharapova havia ficado apenas cinco horas e 15 minutos em quadra em cinco partidas até esta quinta. Entretanto, desta vez acabou superada em uma hora e 33 minutos por Na Li, que apenas no ano passado foi derrotada três vezes pela russa, sendo a última delas com facilidade no Torneio de Miami, onde caiu por 6/3 e 6/0.

Sharapova também levou a melhor sobre Na Li em Roma e Pequim em 2012. Antes disso, porém, a chinesa vinha de quatro vitórias seguidas sobre a russa, que ainda ostenta um retrospecto positivo de oito triunfos e cinco derrotas diante da atual sexta colocada do ranking mundial.

Para desbancar o favoritismo de Sharapova, Na Li mostrou maior eficiência nos momentos decisivos. No primeiro set, ela aproveitou três de sete chances de quebrar o saque da russa, que só converteu um de quatro break points. E a chinesa só teve 52% de aproveitamento com o seu primeiro serviço nesta parcial, mas cometeu apenas nove erros não-forçados, contra 17 de sua rival.

Já no segundo set, agora com aproveitamento de 69% em seu primeiro serviço, Na Li foi feliz em duas de três chances de quebrar o saque de Sharapova, que não soube aproveitar nenhum dos três break points cedidos pela chinesa. E, mais precisa, a asiática voltou a cometer apenas nove erros não-forçados, contra 15 da russa, encaminhando assim o seu triunfo de forma tranquila.

Diante de Azarenka, Na Li disputará pela segunda vez a final do Aberto da Austrália, depois de ter sido superada pela belga Kim Clijsters na decisão de 2011. Ela terá mais uma chance de se tornar a primeira tenista asiática a conquistar este Grand Slam. Em nove duelos até aqui com a chinesa, a bielo-russa ganhou cinco e perdeu quatro, sendo que uma das derrotas ocorreu no Grand Slam australiano, em 2011.

AZARENKA ATRÁS DO BI - Se Na Li chegará cheia de moral na final, Azarenka defenderá a condição de atual campeã e se garantiu de forma relativamente tranquila na luta pelo bicampeonato. Com apenas 19 anos, Sloane Stephens surpreendeu ao eliminar Serena Williams nas quartas de final, mas foi presa fácil para a tenista número 1 do mundo no primeiro set. Ao aproveitar três de cinco chances de quebrar o saque da adolescente norte-americana e não oferecer nenhum break point, a bielo-russa liquidou a primeira parcial em 6/1 em apenas 33 minutos.

O segundo set, porém, foi bastante disputado e contou com um festival de quebras de saque. Foram quatro em seis oportunidades para Azarenka e três em seis chances para Stephens, que ainda viu Azarenka sofrer por causa de dores nas costas, causadas por uma lesão nas costelas que a deixou com dificuldades para respirar em certos momentos.

Por causa do problema, Azarenka chegou a pedir um longo tempo para ser atendida por um médico no vestiário, depois de ter tido o seu serviço quebrado quando sacava com vantagem de 5/3 e desperdiçou seis match points. Entretanto, depois de ser atendida fora da quadra, conseguiu devolver a quebra para fechar o duelo em 6/4.